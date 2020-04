Ros Beiaardommegang Dendermonde met jaar uitgesteld door coronacrisis: "We kunnen geen topproduct garanderen"

Er werd in en rond Dendermonde al een tijdje gevreesd dat de coronacrisis wel eens roet in het eten zou kunnen strooien voor de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020. De vrees werd enkel groter toen de trainingen voor de pijnders gestaakt werden. De pijnders zijn de 12 mannen die het gigantische houten paard moeten dragen. Nu is er dus ook duidelijkheid voor de hele ommmegang. "We stellen de stoet één jaar uit", vertelt regisseur Patrick Segers bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) is duidelijk: "Dit is geen gemakkelijke beslissing. De ommegang stond in alle Dendermondse agenda's al jaren aangekruist. Door de coronacrisis merken we dat enkele belangrijke buitenlandse acteurs maar ook paarden waarschijnlijk niet kunnen komen. We zouden daardoor geen topstoet kunnen afleveren. We doen geen half werk en besluiten daarom om alles een jaar op te schuiven." De stoet zal nu op 30 mei 2021 plaatsvinden.