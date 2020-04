Genkse handelaren gaan online met Shop in je Kot: "Roeien met de riemen die je hebt"

Maessen Couture had al een webshop, maar toch verkopen zij nog het meest aan klanten die fysiek naar de winkel komen. "Ik deed alles zelf voor die webshop", zegt Katrien. "Dat was nog niet zo uitgebreid. Fysiek shoppen is bij ons nog steeds het belangrijkst. Maar nu krijg ik wel de kans om de webshop uit te breiden. We merken ook dat we meer online verkopen nu. We doen er ook wel moeite voor." Andere winkels doen net zoals Katrien extra inspanningen. "We zien heel veel posts op Instagram en Facebook van andere winkels", zegt ze.