Stad Oudenaarde start met belronde tegen de eenzaamheid: "We gaan alle 80-plussers opbellen om te vragen hoe het met hen gaat"

"Er is de voorbije dagen een enorme solidariteit op gang gekomen in Oudenaarde. Heel vaak gaat het over initiatieven die online heel hard leven. We zagen toch dat de alleroudste groep daarbij uit de boot viel. In Oudenaarde wonen zo'n 2.200 mensen die ouder zijn dan 80 jaar nog zelfstandig. We hebben een vrij oude bevolking", verklaart schepen Mathieu Mas (CD&V) het idee om met een belronde te starten. "We zetten 15 medewerkers in van het Sociaal Huis en het lokaal dienstencentrum die iedereen gaan contacteren." Inwoners van Oudenaarde die in woonzorgcentra verblijven worden niet apart opgebeld: "Zij krijgen al enorm goede zorgen van het personeel daar."