Turnhout belt alle alleenstaande 70-plussers op: “Senioren zijn een risicogroep in deze crisis"

De stad Turnhout wil voorkomen dat ouderen vereenzamen en gaat daarom alle 70-plussers opbellen die alleen wonen. Dat zijn er bijna 3.000. “Senioren zijn een risicogroep in deze crisis. We vragen of ze praktische hulp nodig hebben, of ze aan boodschappen geraken en of ze voldoende sociaal contact hebben. Als ze aangeven dat er extra hulp nodig is, geven we dat door aan onze vrijwilligers en medewerkers. Die gaan ermee aan de slag en volgen de situatie verder op”, zegt Kelly Verheyen (sp.a), schepen in Turnhout.