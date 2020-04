Bouwbedrijven passen coronamaatregelen heel verschillend toe: "Maximum met 2 in een busje? Nog steeds onverantwoord"

In heel wat bedrijven in de bouwsector worden de coronamaatregelen niet of nauwelijks opgevolgd. “Er zijn nog steeds bedrijven waar arbeiders met 3 of 4 in een busje naar de werf rijden," zegt Dirk Coninckx van het ACV. “Als we reageren nemen ze maatregelen die nog geen zin hebben, zoals met 2 in plaats van met 4 mensen in een busje maar dan nog met te weinig afstand tussen die twee.”