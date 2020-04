Voedselbank Geraardsbergen: "extra geld zeker welkom, maar we zullen de pakketten toch kleiner moeten maken"

"Het federaal geld komt er om ervoor te zorgen dat voeding van de ene voedselbank naar de andere kan", zegt minister Nathalie Muylle (CD&V), "want sommige voedselbanken zijn niet open omdat vrijwilligers uitvallen. Als er ergens nog producten over zijn, gaan we daar via een digitaal platform een beter zicht op krijgen. Zo kunnen producten uitgewisseld worden. De voedselbanken kunnen met de extra centen ook levensmiddelen kopen. De OCMW's krijgen meer ruimte om zelf voedsel te bedelen. Mensen die technisch werkloos zijn geworden mogen wel als vrijwilliger helpen in een voedselbank."

"Het grootste probleem is het vinden van voedingsmiddelen", zegt Nathalie Nechelput van het Wijkcentrum De Poort in Geraardsbergen. "De voedselbank Oost-Vlaanderen (in Eke bij Nazareth) is dicht door een gebrek aan vrijwilligers. De overschotten die we normaal van de supermarkten krijgen zijn er ook niet omdat veel mensen aan het hamsteren zijn, en net die producten massaal kopen die wij aan onze cliënten aanbieden. Dus moeten we zelf voedingsmiddelen kopen, en dan komt het extra geld zeker van pas. We houden ook de schenkingsbeurzen in de gaten, maar dan is het mogelijk dat we eten moeten halen aan de andere kant van het land."