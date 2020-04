VS klaagt Venezolaanse leider Nicolas Maduro aan wegens "drugsterreur" en zet prijs op zijn hoofd

De vervolging van Maduro en zijn medestanders heeft uiteraard ook politieke gevolgen. Zo zou de VS het eensgezinde front met tal van Europese landen die ook oppositieleider Guaido erkennen, kunnen breken als die landen vinden dat de vervolging te ver gaat.

Sommige analisten merken ook op dat de vervolging mogelijk extra stemmen zou kunnen opleveren voor president Donald Trump bij de verkiezingen in november, zeker in de cruciale staat Florida waar veel mensen naartoe gevlucht zijn voor autoritaire regimes zoals in Cuba, Venezuela en Nicaragua.

Concreet verandert er wellicht weinig: Maduro verlaat zelden het land en dan enkel naar bevriende staten zoals Cuba of Rusland. Ook is de kans klein dat hij wordt opgepakt en uitgeleverd door een ander land. Wel kan zijn imago schade oplopen als de beschuldigingen in de VS concreet worden gemaakt.