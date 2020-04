Weinig doden ondanks veel besmettingen, of toch niet? De Duitse coronacijfers uitgelegd

Een andere verklaring, volgens experten van het Robert Koch-instituut, is het feit dat er in Duitsland opvallend meer jonge mensen ziek waren. De vraag zal dus de komende weken zijn hoeveel oudere mensen zij besmet hebben.

Volgens professor Christian Drosten, verbonden aan het virologisch instituut van het Charité in Berlijn, is de verklaring opnieuw gewoon het grote aantal tests dat uitgevoerd wordt: "De reden voor het lage aantal doden in Duitsland, in relatie tot het aantal besmettingen, kan voldoende verklaard worden door de grote aantallen tests die elke week in Duitsland uitgevoerd worden"



Viroloog Steven Van Gucht was daar in "Terzake" gisteren toch nog niet zeker van: "Veel testen is in de beginfase zeker zinvol: het geeft de mogelijkheid snel op te treden. Maar of dat nu de verklaring is, of eerder gewoon geluk, dat is moeilijk te zeggen."