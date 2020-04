Zelfde speeltje soms helft goedkoper in andere webwinkel: "Vergelijk goed voor je koopt"

Bij het meeste speelgoed uit onze kleine steekproef is de Nederlandse webshop Bol.com duurder dan de andere webshops. En volgens Test Aankoop is dat geen toeval. "In 2014 al hebben we voor speelgoed vastgesteld dat Bol.com bij de duurdere spelers is", zegt Simon November van Test Aankoop aan VRT NWS.

"Bol.com is misschien de eerste speler die bij je opkomt als je iets online wil kopen, want ze zijn zowat de Google van de e-commerce voor België. Maar er zijn vaak goedkopere alternatieven", zegt November. "Dus vergelijk goed en betaal zeker niet te veel."

