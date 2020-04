Ook Zuid-Afrika gaat op slot: "Coronavirus kwam binnen via mensen die in Europa op vakantie waren geweest"

De cijfers over besmettingen en doden liggen weliswaar op dit moment een pak lager dan in Europa. "Er zijn 709 besmettingen in Zuid-Afrika en dat aantal neemt snel toe", zegt correspondente Elles Van Gelder vanuit Johannesburg. "Het virus kreeg hier uiteindelijk maar laat voet aan de grond, omdat het als het ware naar hier moest worden gebracht. Het kwam binnen via mensen die in Europa op vakantie waren geweest en nu zien we ook lokale besmettingen."

De scholen zijn in Zuid-Afrika sinds vorige week al dicht en nu komen daar extra maatregelen bij. Je mag alleen nog naar buiten om eten te kopen. "Ze doen dat om twee redenen", zegt Van Gelder: "de ziekenhuizen zijn nu al overbelast en daarnaast is er de grote vrees voor de townships". Dat zijn zeer dichtbevolkte wijken aan de rand van de stad, waar vooral zwarten dicht bij elkaar wonen in vaak erbarmelijke omstandigheden. "Mensen wonen daar dicht op elkaar. De overheid zegt dat ze hard zal optreden tegen wie zich niet aan de lockdown houdt."

De regering probeert momenteel met de dure privéziekenhuizen te onderhandelen om ook "gewone" patiënten op te nemen, want de publieke dienstverlening voldoet niet.

"Er is ook angst voor sociale onrust. De ziekte werd eerst gezien als een witte ziekte, binnengebracht door de blanken. Als de lockdown langer gaat duren dan drie weken, kan dat zeker tot spanningen leiden", besluit Van Gelder.