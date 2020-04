Amateurvoetbal definitief stilgelegd:  KVK Tienen naar eerste amateurklasse

Dat feest zal er sowieso komen als de quarantaine achter de rug is, vervolgt Denruyter. "Maar nu is het toch vooral vieren in ons eigen kot. Gelukkig zijn er sociale media om te kunnnen communiceren zoals Facebook en Skype. Iedereen is blij, zeker in deze moeilijke tijden. Maar nogmaals, dit was zoveel mooier geweest als we op het veld konden winnen van onze rechtstreekse concurrenten. Maar helaas, in deze tijden moeten we met wat minder tevreden zijn."

Door de maatregel stijgt ook KFC Diest uit eerste provinciale naar derde amateurklasse. Voor het profvoetbal is nog geen beslissing genomen.