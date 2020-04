Antwerps gouverneur:"Vanuit Bonheiden zijn coronahaarden ontstaan door besmette skiërs"

Het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano heeft cijfers bekendgemaakt over het aantal besmettingen per regio en gemeente. "In absolute cijfers zijn er na Limburg het meeste besmettingen in de provincie Antwerpen", zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx in "Start Je Dag". "Dat mag niet verbazen als je weet dat Antwerpen qua bevolking de grootste provincie van België is met 1,8 miljoen inwoners."

"Maar per hoofd van de bevolking doen we het redelijk goed in onze provincie. 1 op de 2000 Antwerpenaars heeft een besmetting opgelopen. Ter vergelijking: in Limburg is dat zes keer meer met 6 besmettingen per 2000 inwoners", aldus Berx.