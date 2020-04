New Yorkse arts emotioneel over grote nood in ziekenhuis: "Dit is Amerika! Zogezegd een eerstewereldland"

Amerika is trieste koploper in het aantal besmettingen met het coronavirus wereldwijd, met de New Yorkse wijk Queens als epicentrum. Vaak worden patiënten die zich aanmelden ontvangen in tenten om daar getest te worden. Sommigen sterven voor ze naar een afdeling in het ziekenhuis kunnen worden overgebracht. Spoedarts Colleen Smith kon het niet meer aanzien en filmde voor de New York Times de toestand in haar ziekenhuis. Bekijk de beelden hierboven.