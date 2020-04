Astronaut Frank De Winne geeft tips bij leven in afzondering: "Heel vergelijkbaar met quarantaine in de ruimtevaart"

De eerste keer, in 2002, ging het maar om een verblijf van 8 dagen. Maar de tweede keer in 2009 verbleef hij zes maanden in het ISS, de laatste twee maanden als commandant van de bemanning. De situatie voor en tijdens de ruimtereis is eigenlijk erg vergelijkbaar met wat we in deze coronatijden met z’n allen beleven, vertelde De Winne in “De wereld vandaag” op Radio 1.