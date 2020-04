Bedrijf uit Lievegem houdt digitale afterworkdrink: “We klinken iedere vrijdag, nu via de webcam”

“We zitten met zo’n 30 tot 40 mensen in hetzelfde groepsgesprek, dus dan is het belangrijk dat we een aantal regels volgen”, zegt Willems. “Zo vragen we aan iedereen om de micro uit te zetten als hij of zij niet aan het woord is. Daarnaast is er een ook gespreksleider die aangeeft wie wanneer mag praten. Het is gezellig, leuk en plezant, maar in het begin was het ook wel een beetje raar. Het is natuurlijk niet hetzelfde als écht sociaal contact. Je merkt dat een aantal mensen digitaal sneller op de achtergrond verdwijnen en dat je er extra op moet toezien dat iedereen kan zeggen wat hij of zij wil.”