Belgische bisschoppen vragen pastoors om niet zomaar misvieringen te livestreamen

Door het coronavirus zijn alle kerkelijke vieringen binnen de Katholieke Kerk geschorst tot minstens 19 april. Steeds meer priesters lieten daarom de afgelopen dagen weten dat ze hun wekelijkse misviering zouden livestreamen zodat katholieke parochianen de viering via het internet thuis kunnen volgen. De Belgische Bisschoppenconferentie vraagt nu om dat niet zomaar te doen.

"We verwijzen mensen liefst zoveel mogelijk door naar de radio- en televisiemis die zondag om 10 uur zal uitgezonden worden op de VRT. In de Goede Week zullen we met de vijf Nederlandstalige bisdommen één gemeenschappelijke misviering streamen via Kerknet", vertelt woordvoerder Geert De Kerpel.