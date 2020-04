Bewoners van het asielcentrum van Poelkapelle helpen landbouwers

Buitenlandse seizoensarbeiders mogen of durven niet meer naar ons land komen, omdat ze bang zijn om besmet te worden. Maar de asielzoekers uit Poelkapelle zijn blij dat ze kunnen helpen en op die manier kunnen ze ook wat bijverdienen. Iedereen moet wel anderhalve meter afstand houden tijdens het werk op het veld. Ihab Kaware is één van hen. Hij komt uit Palestina, is 19 en helpt mee prei versnijden: "Wat ik nu aan het doen ben, is niet moeilijk voor mij. Ik werk ook graag. "