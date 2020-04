Bondgenotenlaan in Leuven weer open voor verkeer: “Aannemer heeft extra inspanningen gedaan”

De Bondgenotenlaan in Leuven was sinds midden februari afgesloten voor alle verkeer. De bedoeling was om het asfalt en de bushaltes te vernieuwen en dat is nu gebeurd: “De aannemer heeft bijzonder goed werk geleverd”, zegt Dirk Vansina (CD&V), schepen van Openbare Werken. “Alles is vlot verlopen. De werkmannen hebben goed doorgewerkt, zo is gisteren nog de belijning aangebracht en zijn de nadars allemaal weggenomen. De wagens, bussen en fietsers kunnen nu de Bongenotenlaan weer gebruiken.”