Coronacrisis is rollercoaster voor fruit- en groenteteelt: "Eerst konden we rekken vullen niet bijhouden, nu hebben we overschot"

Het is mooi weer en we staan aan de voet van het teeltseizoen van vele groenten en fruit. Afgelopen weken was er door de aankondiging van de lockdown een enorm grote vraag naar die groenten en fruit. “Dat kwam door de vele hamsteraars. Telers moesten toen hun uiterste best doen om alle winkels te bevoorraden. Heel de keten kwam toen onder druk te staan,” zegt Luc Vanoirbeek, algemeen secretaris van VBT.