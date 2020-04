De vijf boeken die het leven van Theo Francken hebben veranderd

"Brave new world" is geen non-fictie, maar sciencefiction. "In deze fascinerende toekomstroman van 1927 schetst Aldous Huxley een fictieve, futuristische wereld die ogenschijnlijk perfect is", vertelt Theo Francken.

"Het fysieke lijden is tot een minimum gereduceerd. De mensen worden niet langer natuurlijk geboren, maar genetisch geperfectioneerd in proefbuizen. Wie depressief is of down, kan een "soma"-pil pakken en is er terug bovenop. In die wereld is het maatschappelijk uit den boze om je emotioneel te hechten aan iemand anders, want zo maak je jezelf kwetsbaar voor verdriet bij verlies. Maar hoe perfect die wereld ook mag ogen, het is in feite één grote mentale gevangenis, waar vergankelijk hedonisme het hoogste is wat de mens kan bereiken."