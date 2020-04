Dierenarts uit Schilde steriliseert mondmaskers voor zorgverleners

Dierenartsen mogen in deze coronatijden enkel de hoogdringende spoedgevallen behandelen. Dat komt omdat het virus kan overgedragen worden via een dier. Van de perre legt uit: “Als een besmette eigenaar zijn hond aanraakt, zit het virus op de hond. De hond heeft daar geen last van, maar wanneer iemand anders de hond aanraakt, kan het virus naar die persoon worden overgedragen.”

Het is dus niet ongevaarlijk om naar de dierenarts te gaan. “Momenteel worden routinezaken geweigerd”, zegt Van de perre. “Als dieren ziek zijn of er dient een spoedoperatie door te gaan, mogen mensen zeker een afspraak maken. We gaan geen dieren laten lijden.”