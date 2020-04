Drukke tijden in de brandstofsector: mensen hamsteren nu ook stookolie

Wim belt de volgende klant op om te zeggen dat hij eraan komt. "Dat doen we nu als voorzorgsmaatregel. Dan kunnen ze bijvoorbeeld al een poortje openmaken, of de garagepoort. We vragen ook om afstand te bewaren en niet mee te komen naar de plek waar de tank zich bevindt. Soms is dat in de kelder, of in de garage. Hier gaat het om een bovengrondse tank in de tuin. Ik moet hier 2.000 liter leveren. De meeste mensen willen hun tank echt volproppen."