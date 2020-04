Er is meer dan corona, dit is het "andere" nieuws: nieuwe EU-patrouilles op Middellandse Zee en babynijlpaard geboren

Vanaf april zullen Europese marineschepen opnieuw patrouilleren op de Middellandse Zee, in de strijd tegen wapensmokkel naar Libië. De nieuwe operatie kreeg de naam Irini en is de opvolger van operatie Sophia, die eind maart officieel afloopt maar een jaar geleden al werd opgeschort. Operatie Irini heeft als voornaamste doel te voorkomen dat er nog wapens gesmokkeld worden naar de verschillende strijdende partijen in Libië. Er zal vooral in het oosten van de Middellandse Zee gepatrouilleerd worden. Voor de kust van Libië en Egypte heeft de EU geen toelating. Maar ook in de lucht wordt er gecontroleerd.

Naast de strijd tegen wapensmokkel zullen de schepen mogelijk ook migranten op zee oppikken, internationale wetgeving verplicht schepen er namelijk toe mensen in nood te redden. Griekenland heeft daarom toestemming gegeven om geredde migranten in zijn havens van boord te laten gaan. Italië weigerde dat. Tegenstanders van de nieuwe missie vrezen echter dat het redden van migranten de strijd tegen wapensmokkel zal overheersen en er in tijden van corona opnieuw meer vluchtelingen en migranten over zee naar Europa zullen komen.