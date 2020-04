Er wordt meer recreatief gefietst in de provincie Antwerpen

Op fietspaden die vooral gebruikt worden om te sporten of te ontspannen, zijn er veel meer fietsers geteld dan voor de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit een studie van de provincie Antwerpen waar het aantal fietsers van afgelopen maandag vergeleken is met een maandag begin deze maand.

Op het jaagpad aan de Schelde in Bornem is dat bijvoorbeeld het geval. Daar zijn er drie tot vier keer meer fietsers dan anders. Op het jaagpad in Grobbendonk en op de Netedijk in Lier zijn er dubbel zoveel fietsers geteld.

Ook in het weekend wordt er meer gefietst. "Mensen houden zich dus wel aan het advies om te blijven bewegen", klinkt het bij de provincie.