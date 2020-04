Corona in de wereld: West-Europa voelt verlaten aan, hoofdsteden zijn spooksteden geworden

Ook Spanje, net als Italië een zuiders land in West-Europa, werd in de vlucht genomen door het sterk stijgend aantal besmettingen en doden. Volgens experts zal Spanje op termijn Italië voorbijsteken in besmettingen en doden. Madrid geldt als coronahoofdstad van het land. Meer dan 20.000 besmettingen in de Spaanse hoofdstad alleen al. Ook Catalonië, met hoofdstad Barcelona, krijgt met veel besmettingen te maken.

Gisteren kende Spanje de grootste stijging in het aantal dodelijke slachtoffers, toen kwamen er 849 bij. In totaal zijn dat er nu 8.189. Het aantal besmettingen in Spanje ligt nu net onder de 95.000.

Vanuit Spanje bereiken ons beelden van overvolle ziekenhuizen, mensen die in de gang op de grond zitten, en kamers met meer patiënten dan er bedden zijn. De Spaanse gezondheidszorg is hier niet op voorbereid. Ziekenhuizen zitten nu al tegen hun maximale capaciteit aan. Jarenlange besparingen trekken de medische diensten in het land nu tot op hun knieën. In Spanje zijn er intussen ook al meer doden geteld dan in China.

Intussen neemt de Spaanse regering ook opvallende maatregelen: zo mogen nutsbedrijven niet langer elektriciteit en water weigeren aan hun klanten, zelfs al betalen ze hun rekeningen niet meer, dat zei vicepremier Pablo Iglesias gisteren.

