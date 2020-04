Experts willen niet vastleggen hoe ver je mag fietsen of lopen: "Zo lang je afstand houdt, heeft dat geen nut"

Om 14 uur deze namiddag komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen om te bekijken of de coronamaatregelen worden verlengd, verscherpt of aangepast. En ook over de scholen (na de paasvakantie) en de zomerfestivals wordt stilaan duidelijkheid verwacht.

Moet er vastgelegd worden hoe ver mensen nog van hun woning mogen fietsen, wandelen of joggen, is nog zo'n vraag die voorligt. Voor politiediensten zijn de regels nu onduidelijk, waardoor het handhavingsbeleid in verschillende zones verschilt.