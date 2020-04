Van "Pippi Langkous" tot "The plot against America": film- en serietips voor jong en minder jong

De kinderroman “Brief aan de koning” is door Netflix verfilmd als "Letter to the king". Het doet soms wat denken aan “Game of thrones” of “Lord of the rings”. In Nederland is niet iedereen even gelukkig met de verfilming, maar dit is toch het bekijken waard. Nog op Netflix vind je ook de Pixar-film “Coco”. Het verhaal over het belang van liefde, familie en muziek speelt zich af in Mexico tijdens de “Dag van de doden”.

Op VRT NU kunt u gratis kijken naar het nostalgische "Postbus X" (1989-1994). Het gaat over een nieuwsredactie die eigenlijk een dekmantel is voor een detectivebureau. Nog nostalgie beleven we met “Heidi”, het weesmeisje dat bij haar grootvader in de Alpen moet gaan wonen. Het personage werd uitgevonden in de kinderliteratuur (1880), maar onlangs maakte Studio 100 er een animatieserie van. Te bekijken op VTM GO.

En kan het nog relevanter worden dan “Pippi Langkous” in deze dagen? Pippi is een meisje dat samen met haar buren naar manieren zoekt om de verveling tegen te gaan. Op het YouTubekanaal "PippiLangkousFilms" kunt u gratis films bekijken.