Guy Swinnen wordt 60: "Geen feest, gewoon flesje wijn opentrekken en een film kijken vanavond"

Zestig jaar worden in het midden van een corona-epidemie: veel mensen zouden die mijlpaal graag op een ander moment vieren. Maar voor Guy Swinnen maakt het niet zoveel uit dat hij net nu jarig is. "Ik ben niet zo'n feestvierder", vertelt de muzikant uit Diest in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik had sowieso geen groot feest gepland. Ik denk dat ik vanavond gewoon een flesje wijn ontkurk en naar een film kijk."

Wat hij wel gepland had, was een optreden in JK 't Hoekske in Antwerpen op 28 maart, als onderdeel van zijn Origin Tour. "Maar dat is logischerwijze afgelast. Hoewel ik het begrijp, vind ik het toch jammer. Ik had graag willen zeggen dat ik op mijn 60ste verjaardag nog in een jeugdhuis heb gespeeld. Dat is ook het liefste wat ik doe: optreden. Het is hoe dan ook een verjaardag die ik niet snel zal vergeten", vervolgt Guy. "60 jaar worden in deze omstandigheden is toch wel speciaal."