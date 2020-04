Heuglijk nieuws uit Pairi Daiza: kerngezond nijlpaardenjong geboren

Op de Rode Lijst van de IUCN - International Union for Conservation of Nature - staat het nijlpaard als "kwetsbaar" opgetekend. In Afrika komen nijlpaarden van nature voor, maar momenteel leven daar nog maar 115.000 tot 130.000 exemplaren in het wild. Vooral in het midden van de jaren 90 en begin jaren 2000 liepen de cijfers terug. Van de 29 Afrikaanse landen waar het nijlpaard voorkomt, noteerde de helft een terugval van de populaties.

De geboorte van een gezond nijlpaardenjong waar ook ter wereld is een goede zaak voor het behoud van het genetisch kapitaal van de soort. Op die manier beschikken dierentuinen over de hele wereld over een voldoende sterke genenpoel om herintroductie mogelijk te maken, mocht dat ooit nodig zijn om de soort te redden.