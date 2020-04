Hotel in Brugge vangt daklozen op: "Nog nooit zo'n respectvol cliënteel gehad"

In Brugge is er de nachtopvang van de vereniging 't Sas. Daar zijn er 10 bedden. Door de spontane medewerking van hotel 't Putje konden ze die capaciteit uitbreiden. Tina Wijns, de general manager van 't Putje: "We geven die mensen een bed. Ze kunnen een bad nemen. 's Morgens geven we ze koffie. Een ontbijt mogen we niet geven. Om 9.00 uur moeten ze terug de straat op. In 't Sas kunnen ze hun ontbijt ophalen."

Intussen zijn er ook andere daklozen bijgekomen. "Er zijn advocaten die mensen naar ons doorsturen. Het zijn bijvoorbeeld mensen die door schulden, een scheiding of een brand geen dak meer boven het hoofd hebben", vertelt Tina.

In het hotel hebben ze een permanentie. "We zijn met zijn drieën zodat er dag en nacht iemand aan de receptie zit. Daarnaast hebben we nog een poetshulp. Maar de bezoekers in 't Putje laten hun kamer stuk voor stuk proper achter. Geen clichés over armoede, vervuiling en verwaarlozing. Die mensen tonen waardering en zijn ontzettend dankbaar. Ze stralen nadat ze een bad hebben kunnen nemen. Ik werk 46 jaar in de hotelbusiness. En zo'n dankbaarheid heb ik nog nooit meegemaakt. Dat doet enorm deugd. Dankzij hen kan het hotel ook openblijven", zegt Tina nog.

Bekijk de reportage over de daklozenopvang in het hotel in "Het Journaal":