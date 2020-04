Informatie over corona, in eenvoudig Nederlands

Mag er bezoek komen in mijn huis?

Ja, maar alleen als dat echt nodig is. Dan mag je één persoon kiezen die in jouw huis komt, bijvoorbeeld jouw zus, één vriend of de babysit. Is die persoon al in jouw huis geweest? Dan mag er niemand anders op bezoek komen.

Is het bezoek niet nodig? Dan doe je het beter niet.