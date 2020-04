Italië is bijzonder hard getroffen door het coronavirus: kan hier hetzelfde gebeuren?

In Duitsland en Nederland tellen mensen die thuis overlijden wel mee, maar voeren ze ook geen post-mortem testen uit. In Spanje tellen ook mensen die thuis of in een verzorgingstehuis sterven, en worden soms wel tests uitgevoerd na het overlijden. In Italië, ten slotte, wordt in principe wel getest na het overlijden, behalve in de zwaarst getroffen gebieden. Voor Luxemburg konden we deze informatie niet achterhalen.