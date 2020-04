Jari (20) belt ouderen en kwetsbare mensen op in z'n vrije tijd

"Ik bel oudere en kwetsbare mensen op, omdat ik tijden de coronacrisis mijn steentje wil bijdragen", zegt Jari. "Eenzaamheid is een groot probleem in onze maatschappij. Ik hoop dat mensen door mijn telefoontjes iets minder eenzaam zijn. Ik babbel vaak over het weer en wat ze over de middag gegeten hebben."

"Heel wat mensen vertellen uiteraard over vroeger, omdat ze het gevoel hebben dat het toen betere tijden waren. Ik haal veel voldoening uit die telefoontjes, want de mensen zijn erg dankbaar. Nu heb ik trouwens ook de tijd om als vrijwilliger te werken want door de coronamaatregelen is het op studievlak iets rustiger."