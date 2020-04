Kalmthoutse Heide sluit parkings: “Buurtbewoners die met de fiets of te voet komen, kunnen wel nog komen wandelen”

De hoofdparking en de kleine parking van de Kalmthoutse Heide aan de Verbindingsstraat gaan vanaf vandaag dicht. “Door het mooie weer trekken veel mensen de natuur in. Dat zagen we de voorbije weekends", zegt Lucas Jakobs, burgemeester van Kalmthout.

"Die drukte willen we niet meer. Daarom sluiten we de parkings aan de Kalmthoutse Heide. Mensen uit de buurt kunnen voorlopig wel nog komen wandelen, als ze te voet of met de fiets komen." De politie gaat controleren dat mensen niet op straat of in de bermen parkeren.

Andere gemeenten, zoals Mol en Brasschaat, hadden eerder al beslist om de parkings van hun natuurgebieden te sluiten.