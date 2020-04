Kapelle-op-den-Bos richt noodfonds op voor getroffen inwoners en handelaars door coronacrisis

"We kunnen op dit moment de impact in onze gemeente onmogelijk inschatten", vertelt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). "Als er binnenkort meer duidelijkheid is, willen we met dit noodfonds de ergste noden helpen verlichten." De komende weken zal het gemeenbestuur van Kapelle-op-den-Bos in overleg met alle politieke partijen uit de gemeenteraad afspraken maken rond het nieuwe noodfonds. "We zullen ervoor zorgen dat het geld terechtkomt bij de mensen die het het hardst nodig hebben."