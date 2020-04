Belgische kat loopt coronavirus op, hoe uitzonderlijk is dat en moeten we ons zorgen maken over onze huisdieren?

Ja, maar dat is volgens virologen zeer uitzonderlijk. Er zijn wereldwijd momenteel drie gevallen bekend waarbij dieren het coronavirus hadden opgelopen. Het gaat om twee honden in Hongkong en één kat in België. De dieren hadden telkens het virus opgelopen van een mens met het virus, niet van een ander dier.

De honden vertoonden geen ziektesymptomen en de Belgische kat had voorbijgaande ademhalings- en spijsverteringsstoornissen, maar maakt het intussen goed. Haar baasje was besmet met het coronavirus. "Het gaat om een alleenstaand geval", onderlijnt viroloog Steven Van Gucht. "Er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt."

Als een huisdier besmet is geraakt, moet het net als de patiënt in quarantaine gehouden worden. Dierenartsen blijven beschikbaar (ook voor andere ziektes of aandoeningen). Je belt best op voorhand om af te spreken of en hoe ze je kunnen ontvangen en je huisdier kunnen behandelen.

Uw huisdier laten testen op het virus is momenteel geen prioriteit, klinkt het. "Op dit ogenblik dient absolute voorrang gegeven te worden aan het gebruik van de testen voor mensen."