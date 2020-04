Kinrooi vraagt Nederland te helpen met de grensbewaking

Burgemeester Brouns heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gecontacteerd om met de Nederlandse regering hierover te overleggen. Jo Brouns: “Het virus kent geen grenzen. We moeten samen, schouder aan schouder, die strijd aangaan. Dat moet wel, want door de grensbewaking komt de capaciteit van onze politie onder druk te staan.” De politie wordt nu ingezet aan de grens, maar heeft ook nog andere taken. “Ook op andere plaatsen moet de politie zijn, daarom is het belangrijk dat we de capaciteit kunnen verdelen over de verschillende grensposten”, aldus Jo Brouns.