Zomertijd is ingegaan: klok is afgelopen nacht uur vooruit gezet

Afgelopen nacht hebben we de klok opnieuw vooruit gezet, want we zijn weer van winter- naar zomertijd gegaan. Twee uur werd drie uur en dus hadden we een uur minder slaap. Door de klok vooruit te zetten blijft het 's avonds een uur langer licht, maar 's morgens ook een uur langer donker. Eind oktober keren we terug naar de wintertijd.