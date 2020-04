KV Oostende wil dat spelers fors inleveren

De voetbalcompetitie ligt al een tijdje stil door de coronacrisis. De clubs hebben dus geen inkomsten meer uit wedstrijden en moeten financieel bijsturen. Zeker KV Oostende, dat al een tijd in slechte financiële papieren zit. Voorzitter Frank Dierckens van KV Oostende: "Zoals iedereen weet verdienen voetballers goed hun boterham. Maar met onze cashflow van het moment kunnen we die lonen niet blijven uitbetalen als we geen inkomsten meer hebben."

Sommige clubs zetten hun staf en spelers in het systeem van tijdelijke werkloosheid. Voorzitter Dierckens: "We stellen voor dat ze 30 procent van hun loon behouden. Want met technische werkloosheid zouden ze nog minder overhouden. Ik heb daarover overlegd met de spelers. Ze hebben een tegenvoorstel gedaan. En in principe hebben we een akkoord", zegt Dierckens aan de redactie van Radio 2 West-Vlaanderen.