LIVEBLOG - Coronamaatregelen verlengd tot 19 april en daarna mogelijk tot 3 mei: "Onze inspanningen zijn pas begonnen"

De Nationale Veiligheidsraad (de federale regering, de ministers-presidenten van de deelstaten en de gezondheidsexperts) heeft beslist dat de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan worden verlengd tot en met zondag 19 april. Dat is een verlenging met twee weken. Het gaat dan onder meer om het samenscholingsverbod en de winkels (behalve voedingszaken en apotheken) die moeten gesloten blijven. Daarna is er een mogelijkheid om de maatregelen opnieuw met twee weken te verlengen, tot en met 3 mei.

Premier Sophie Wimès (MR) verduidelijkte op de persconferentie: alleen noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan (bijvoorbeeld naar het werk als telewerk niet mogelijk is, naar de voedingswinkel of de dokter). Wat betreft de activiteiten in de buitenlucht: de bedoeling is om in beweging te blijven, dus niet urenlang gaan zitten in de parken. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt gesanctioneerd. Het is dus niet de bedoeling om naar de Ardennen of de Kust te gaan.

Maar er komt dus geen beperking van pakweg 50 kilometer op een fietstochtje, zoals minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V gisteren opperde. Fietsen in groep daarentegen kan hoegenaamd nog altijd niet. Over de zomerfestivals en of die wel of niet kunnen doorgaan, is nog geen beslissing genomen.