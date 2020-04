Liveblog - Coronavirus eist meer dan 10.000 levens in Italië, Trump overweegt New York in quarantaine te plaatsen

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen wil de Amerikaanse president Donald Trump New York, New Jersey en Connecticut afsluiten van de rest van de Verenigde Staten.

“In de praktijk zitten we al min of meer in quarantaine”, zegt correspondent Björn Soenens, die in New York woont. De stad is goed voor de helft van de besmettingen van de staat New York: bijna 30.000 van de ruim 52.000

In New York zijn al 517 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat is bijna een kwart van de Amerikaanse doden door de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Of het in quarantaine plaatsen van de drie staten al dan niet effect zal hebben, is voer voor discussie in de VS, zegt Soenens.

