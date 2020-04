Mechelse hotels zetten deuren open voor zorgverleners: "Op deze manier kunnen ook wij ons steentje bijdragen"

De Mechelse ziekenhuizen zijn blij met de actie, ook al is het nog niet meteen nodig. “Het is een geweldig initiatief. Op dit moment wordt er nog geen gebruik van gemaakt. Veel werknemers wonen in de omgeving van de ziekenhuizen en werken op redelijke uren. Als de toestand nog hectischer wordt, kan dat veranderen. Het is dan handig om in een hotel te overnachten”, zegt Bart Pardon van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.

In het Mechels hotel '3 Paardekens' nemen ze extra hygiënemaatregelen indien het zorgpersoneel blijft overnachten. "We hebben gehoord van een viroloog dat het virus maximaal 72 uur buiten het lichaam actief kan zijn. Daarom bieden we enkel kamers aan waar gedurende drie dagen niemand geweest is", zegt manager Van Itterbeeck. "Uiteraard wordt alles ook grondig ontsmet. Daarnaast is de ontbijtzaal ook gesloten, maar zetten we 's ochtends een ontbijt voor de deur."