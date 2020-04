Coronaregels op het werk: op 3 dagen meer dan 80 inbreuken geteld, 7 bedrijven gesloten

"Het gaat dan om inbreuken tegen de social distancing, de hygiëne die niet wordt gerespecteerd, of het vervoer naar de werf dat niet goed verloopt omdat te veel mensen bijvoorbeeld samen in een busje zitten, maar ook beschermkledij in de voedingssector", zegt federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V), die expliciet de bouwsector noemt.

Bij de bedrijven die werden gesloten, was de situatie "zo ernstig" dat een bijsturing niet mogelijk was. 77 anderen kregen wel een waarschuwing. Boetes werden nog niet opgelegd, ook al had de premier die wel aangekondigd. Volgens Muylle hebben boetes op dit moment "weinig zin". De minister benadrukt nog dat "heel veel bedrijven het schitterend doen". "Maar de rotte appels moeten uit de mand", klinkt het.