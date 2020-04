Nathalie Meskens bevallen van dochter: “De mooiste dag van mijn leven”

“25/3/2020, the happiest day of my life”, schreef Nathalie Meskens op haar Instagram-pagina. Daarboven prijkt een foto van haarzelf met haar kersverse dochter. Het meisje werd geboren op 25 maart en kreeg de naam Lima. "Mama Nathalie, papa Nadim en Lima stellen het opperbest en genieten nu in alle rust van hun kersvers gezinnetje", klinkt het bij VTM.