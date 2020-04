Onze correspondenten in Spanje en Italië getuigen: "Situatie is hier nog altijd schrijnend"

In Spanje zijn er nu al 4.365 doden gevallen door het coronavirus. De voorbije 24 uur zijn daar 655 overlijdens bijgekomen. "Dat is een lichte daling met de dag ervoor, maar de Spaanse regering zegt dat we dat niet mogen interpreteren als een verandering van de situatie." Dat zegt Spanje-correspondent Sven Tuytens in "De ochtend" op Radio 1. "De noodtoestand duurt hier nu al twee weken, dus er zou een verandering moeten komen, maar de situatie in de zorgsector blijft nog altijd schrijnend."