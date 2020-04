Ook in coronatijden willen we paaseieren: "Bestellingen blijven binnenkomen"

"De paasklokken gaan dit jaar niet kunnen overvliegen vanuit Rome, dus dan moeten de plaatselijke paasklokken maar wat meer hun best doen", zegt chocolatier Marleen Van Volsem. Haar chocoladewinkel Praleen in Halle is nog altijd open ondanks de coronacrisis. "Zolang we geen bericht krijgen dat we moeten sluiten, blijven we open. We laten wel maar één persoon per keer binnen en we wassen 100 keer op een dag onze handen. En we zijn ook bezig met het maken van een webwinkel om onze klanten nog beter te kunnen bereiken."