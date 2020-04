Ook West-Vlaanderen rouwt om Nederlandse zangeres Liesbeth List

Zangeres Riet Muylaert uit Beernem, vroeger bekend als Jackobond, heeft Liesbeth List goed gekend. "Toen ik pas afgestudeerd was, hebben we samen een tournee gedaan, "Gevleugelde stemmen". We zongen samen liedjes begeleid door twee pianisten aan vleugelpiano's. Mijn moeder, die een grote fan was van Liesbeth, vond dat geweldig, om mij samen met haar idool te zien optreden. Ik heb ook veel uit die ervaring geleerd."

Riet had vooral veel bewondering voor het inlevingsvermogen waarmee List haar nummers bracht. "Onvoorstelbaar was het hoeveel emotie zij in die nummers stak. Ze heeft dan ook een zwaar leven gehad. Ze is geboren in Nederlands-Indië en heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog een tijdlang met haar ouders in een Japans interneringskamp geleefd. Haar moeder pleegde daarna zelfmoord. En haar vader stond haar af voor adoptie omdat zijn nieuwe vriendin het niet met haar kon vinden."