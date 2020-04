Ondanks oproep van politie Sint-Truiden toch al 58 boetes voor coronaovertredingen

Omdat de prachtige bloesems in de fruitstreek in Haspengouw er weer aankomen, wil de politie nu ook al een waarschuwing de wereld insturen. Zo worden er onder meer fietspatrouilles ingezet. "Mensen, kom niet met de auto naar Haspengouw om te gaan wandelen of fietsen tussen de fruitbloesems. De ploegen op de fiets zullen erop toezien dat mensen niet in groep gaan picknicken. De politie zal ook de parkings in de nabijheid controleren. Het is niet de bedoeling dat toeristen uit Antwerpen of West-Vlaanderen naar hier afzakken," waarschuwt korpschef Steve Provost.