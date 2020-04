Alken heeft procentueel meeste coronabesmettingen: "2 fuiven hebben dit in de hand gewerkt"

Op 5 maart kreeg burgemeester Marc Penxten (N-VA) het bericht dat er een eerste COVID-19-patiënt was in Alken. Er zijn toen meteen maatregelen genomen. Maar volgens de burgemeester hebben twee fuiven die er net op dat moment nog waren de besmettingen in de hand gewerkt.

"We hebben die twee fuiven in het weekend nog laten doorgaan", vertelt Penxten. "Maar de week daarop hebben we meteen maatregelen genomen. Alle evenementen zijn toen afgelast. Enkele huisartsen hebben me nadien laten weten dat er maandag heel wat fuifgangers zijn langsgekomen op hun kabinet." Maar er is zeker geen paniek in Alken. De inwoners volgen alle coronamaatregelen goed op.

Een overzicht van het totaal aantal bevestigde gevallen per 100.000 inwoners per gemeente: