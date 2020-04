Psychologe uit Aalter biedt gratis zelfhulpprogramma aan: “Ik wil mijn kennis delen”

“Ik ben al 20 jaar therapeut en hulpverlener en door de coronacrisis kon ik plots niemand meer begeleiden”, vertelt Ada Van Moorhem bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Ze heeft een groepspraktijk in Beernem en in Aalter. “Ik hoorde dat er heel wat mensen met onzekerheden en angsten zitten. Het is moeilijk om zoiets te horen, want ik weet dat ik de tools in handen heb om mensen te helpen, maar de hulp is niet betaalbaar of onbereikbaar.”

Omdat Ada Van Moorhem graag iets wilde betekenen voor iedereen die hulp kan gebruiken tijdens de coronacrisis, heeft ze een zelfhulpprogramma uitgewerkt. “Mensen die zich inschrijven krijgen wekelijks opdrachten, oefeningen en tips om met klachten en gevoelens aan de slag te kunnen gaan.”